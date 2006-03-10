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    10 марта 2006

    Две видеокарты Axper на базе процессоров S3 Graphics Chrome S20 Series:

    22:32

    CeBIT 2006: стенд компании Sapphire, продолжение:

    21:10

    LSI Logic LSISAS1064E и LSISAS1068E - первые в отрасли контроллеры PCI Express-to-SAS:

    21:01

    Линейка карт флэш-памяти SanDisk Ultra II Mobile:

    20:04

    Intel дает флэш-памяти еще пять лет:

    19:45

    CeBIT 2006: фоторепортаж со стенда компании Foxconn:

    18:35

    Point of View: две новые видеокарты с 512 Мб памяти на базе GeForce 6800 GS и GeForce 6800 XT :

    17:05

    Диагностика: BGEye v.1.43:

    15:40

    Вести с CeBIT от Foxconn:

    15:20

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.43:

    15:15

    Behringer: новинки, представленные на NAMM2006, поступают в продажу:

    15:12

    Утилиты: ReNamer v.2.35:

    14:50

    Флэш-накопитель Pretec iDisk Connect и другие «гибриды»:

    14:35

    Рынок настольных ПК в 2006 году ждёт застой, утверждает Gartner:

    14:30

    Новая линейка внешних жёстких дисков WD MyBook - красиво и функционально:

    14:25

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.3.0307:

    14:25

    VIA VX700 - чипсет для ультрамобильных ПК:

    14:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8j:

    14:00

    Безопасность: SpyRemover v.2.52:

    13:35

    Hewlett Packard: бизнес-ноутбуки HP Compaq nx9420, nx6310 и nc6320 на базе Intel Core Duo:

    13:10

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.02:

    13:10

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.90:

    12:45

    CeBIT: короткий обзор новинок от компании ASUSTeK:

    12:40

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.57.4 (Updated):

    12:20

    Brain Computer Interface: мысленное управление компьютером:

    12:05

    Настройщики: Reg Organizer v.3.2 Beta 4:

    11:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.42.07:

    11:30

    Утилиты: Maxtor's Big Drive Enabler v.1.0.3.1:

    11:05

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0148:

    10:40

    Новая версия Captain FTP поддерживает процессоры Intel:

    10:35

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.84.20:

    10:15

    Microsoft: Windows Desktop Search v.2.6.5 Beta (KB911993):

    09:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.0 Build 1001:

    09:25

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.292:

    09:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.1.292:

    08:45

    CD/DVD: UltraISO v.7.6.6.1308 ME:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 марта):

    08:00

    SanDisk демонстрирует 4-гигабайтную карточку Memory Stick PRO Duo:

    06:57

    Интегрированный графический процессор NVIDIA для ноутбуков поддерживает видео высокой четкости:

    06:19

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