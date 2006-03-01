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    1 марта 2006

    DSSL: аппаратно- программный комплекс распознавания автомобильных номеров Auto-TRASSIR, обновление SDK:

    19:00

    Mushkin XP2-5300 - память, для тех, кому мало стандартной производительности:

    18:10

    BeLight выпустила программу для создания макетов обложек CD:

    17:19

    Tul интригует планами на CeBIT:

    17:18

    Подробности ATI CrossFire Xpress 3200 и снимки плат на его основе :

    17:00

    Беспроводные сети опутывают планету со скоростью света:

    16:34

    Семейство хранилищ Avid VideoRAID - до 10 Тб для видео высокой четкости:

    16:21

    Hasselblad 503CWD limited edition: юбилейный комплект для ценителей классики :

    16:07

    Xilinx представляет первые 65-нм FPGA:

    16:06

    STMicroelectronics: устройство управления электропитанием STw4810:

    15:45

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.188:

    15:30

    Настройщики: DSL Speed v.3.5:

    15:00

    Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 - «самый желанный ноутбук в мире»:

    14:58

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.83.23127:

    14:30

    D-Link: новые межсетевые экраны DFL-CPG310 и DFL-CP310 в серии NetDefend:

    14:05

    Диагностика: BGEye v.1.38:

    14:00

    Утилиты: PECompact v.2.78:

    13:30

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0.7 Pro:

    13:00

    Sony Ericsson: W300 - музыкальный телефон-раскладушка с поддержкой EDGE и среднебюджетный K510:

    12:35

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.2 Build 431 Beta:

    12:30

    Запись: Alcohol 120% v.1.9.5.3823:

    12:00

    Intel придёт во Вьетнам. С мирными целями:

    11:56

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.0.44:

    11:30

    Sony NEC Optiarc: компании выступят единым фронтом:

    11:12

    Диагностика: CDCheck v.3.1.11.0:

    11:00

    Рынок OLED - аналитика, тенденции, прогнозы Displaybank:

    10:54

    Samsung официально представила свою стартовую линейку Blu-Ray-приводов для ПК:

    10:53

    NTT DoCoMo берет планку 2,5 Гбит/с:

    10:36

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.2 RC4:

    10:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:00

    Новые версии BIOS для CD/DVD-приводов Lite-On:

    09:30

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:00

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров 4KUS (DRW-5S163):

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 марта):

    08:00

    Apple выпускает iPod Hi-Fi:

    03:14

    Новый Mac mini. Теперь – Intel inside:

    02:21

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