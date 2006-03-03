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    3 марта 2006

    HP «пытается накрасить свинью губной помадой», помогая Intel подтолкнуть буксующий Itanium:

    19:37

    Xacti S60: компактная 6-мегапиксельная фотокамера Sanyo:

    18:31

    Новая версия Sophos Anti-Virus с поддержкой Intel:

    18:19

    Maxell: диски DVD-RAM с максимальной скоростью записи 12x:

    17:25

    Matrox TripleHead2Go: одна голова хорошо, а три - лучше:

    17:23

    Silicon Motion SM324 - самый быстрый в мире контроллер флэш-дисков с интерфейсом USB 2.0:

    16:33

    OCZ Technology PC-3200 Platinum XTC с улучшенными таймингами:

    15:36

    Google переходит с Intel на AMD:

    14:30

    Technologic Systems: одноплатный компьютер TS-7300 на основе ARM9-процессора и под управлением Linux:

    13:45

    Выпуск Santa Rosa задержится…:

    13:31

    NTI Dragon FliX – новая утилита для компрессии видео:

    13:24

    NaturalNano: красим стены, блокируем радиоволны:

    12:35

    «Флэшка» с алмазами для владельцев Vertu:

    12:28

    Новые тесты производительности транслятора Rosetta приятно удивили разработчиков:

    12:20

    Acer CU-6530: 6 мегапикселей в ультратонком корпусе:

    12:13

    TAPCO анонсирует звуковой интерфейс Link.FireWire 4x6:

    11:35

    SiS займется оперативной памятью:

    11:35

    Включение режима SLI на не-SLI материнских платах возможно:

    11:04

    Модули памяти для Mac mini:

    09:57

    ATI покупает XGI :

    09:33

    Первые фото разобранного Mac mini:

    08:41

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