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    21 июля 2005

    Трехцветные светодиоды становятся все меньше:

    19:22

    Hitachi представляет серверы на базе Intel Itanium 2 с частотой FSB 667 МГц:

    18:58

    STMicroelectronics представляет настраиваемую SoC:

    17:53

    STMicroelectronics получает лицензию на ядро ARM Sandcat:

    16:46

    LUMIX DMC-FZ30, DMC-LX1 и DMC-FX9: трио новых камер Panasonic:

    15:15

    Samsung демонстрирует 82" LCD, 40" OLED и другие интересные штуки на выставке IMID:

    14:26

    Fusion: Actel объединяет аналоговые узлы с FPGA:

    13:59

    Cornice выпускает жесткий диск объемом 4 Гб для мобильных применений:

    13:30

    Maxthon v.:

    13:20

    Wi-Mesh: беспроводные сети без точек доступа:

    13:17

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.6 Final:

    12:55

    Мультимедиа: WinAmp v.5.094:

    12:30

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.0 Build 0720 R1:

    12:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 17:

    11:40

    Обновление USB2.0-драйверов от VIA:

    11:15

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    10:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:25

    Обновление драйверов и ПО для видеокарт Matrox:

    10:05

    Новая версия сборника драйверов AMD Driver Pack:

    09:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.77.76:

    09:30

    Настройщики: Winfox v.2.0.50.707:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июля):

    09:00

    INVENT: исследовательское объединение IBM, AMD, Infineon, ASML и KLA-Tencor:

    00:09

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