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    8 июля 2005

    WDXF3200JB и WDXML600UE: новые внешние HDD Western Digital:

    23:23

    История с частотами(!) работы GPU GeForce 7800 GTX:

    21:33

    Морган Фриман и Intel хотят предоставлять легальные фильмы через интернет:

    17:23

    Скоростное подключение к интернет набирает популярность в США:

    15:37

    До середины июля модулей DRAM Samsung не будет:

    14:40

    Ударная тройка ноутбуков от Toshiba:

    14:37

    ASUS стартует кампанию по производству сверхбюджетных материнских плат:

    13:46

    Ещё о рынке PDP и TFT в Корее и на Тайване:

    12:37

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.04:

    12:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Beta 10:

    12:05

    Настройщики: StyleXP v.3.1.0:

    11:40

    Чистильщики: CleanCenter v.1.35.15:

    11:15

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.6:

    10:50

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.2.7.2:

    10:25

    Диагностика: Dr.Hardware 2005 v.6.5.0e:

    10:05

    Веб-браузеры: Opera v.8.02 BitTorrent Technology Preview:

    09:45

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS, BenQ и Lite-On:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июля):

    09:00

    Долговечный источник синего света может "поднять" рынок OLED:

    01:20

    ASML сделает иммерсионный сканер еще лучше, чем Nikon:

    00:05

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