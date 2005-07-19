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    19 июля 2005

    Фото дня: Gigabyte 3D1-68GT (Dual GeForce 6800GT) в нашей лаборатории:

    22:05

    STMicroelectronic представляет семейство флэш-памяти с последовательным интерфейсом:

    21:22

    Kingston DataTraveler II Plus — Migo Edition: для персонализации и безопасного хранения данных:

    17:22

    DDR600 Platinum Elite Edition: новые модули памяти OCZ Technology:

    15:09

    Napa: надежда тайваньских вендоров:

    14:56

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 903:

    14:35

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.7.491.415:

    14:10

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.07:

    13:45

    Настройщики: FirePanel XP v.1.6.8.0:

    13:20

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.29:

    12:55

    Почтовые клиенты и фильтры: AD MailBox Manager v.2.5.1:

    12:30

    Запись: CDRWIN v.4.0a:

    12:05

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.0:

    11:40

    Утилиты: BadCopy Pro v.3.76:

    11:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    10:50

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3828 Beta:

    10:25

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.8:

    10:05

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.0.1:

    09:45

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.34a:

    09:30

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.34a:

    09:15

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.15a:

    09:00

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