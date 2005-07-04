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    4 июля 2005

    Прогноз IDC: до 2009 года жестким дискам ничего не грозит:

    23:52

    В июле Fujitsu начнет предоставлять услугу хранения данных:

    22:57

    Биометрические считыватели Recognition теперь оснащаются считывателями смарт-карт:

    17:37

    Интерфейсные мосты 4 Гбит FC — Utra320 SCSI и iSCSI — 4 Гбит FC от ATTO:

    17:23

    Hewlett-Packard представила четыре новых сканера, принтер и МФУ:

    16:39

    Решения по защите от DDoS-атак от Cisco:

    16:37

    Новинка от Swiftech — универсальный ватерблок для СВО:

    15:41

    iiyama не бросает производство CRT мониторов:

    15:37

    LG выпускает шесть новых MP3-проигрывателей:

    15:19

    Новые FBDIMM модули от Kingston:

    14:35

    DIGMA: новые модули памяти DDR2:

    13:47

    Кризис перепроизводства NAND флэш-памяти: цены уже упали почти вдвое:

    13:32

    Кризис перепроизводства NAND флэш-памяти: цены уже упали почти вдвое:

    13:32

    Кризис перепроизводства NAND флэш-памяти: цены уже упали почти вдвое:

    13:32

    Treo — палочка-выручалочка для PalmOne:

    12:12

    Обновление USB2.0-драйверов от VIA:

    11:55

    Обновление прошивок для приводов Samsung (SH-W162C):

    11:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.30 для мобильной графики NVIDIA:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июля):

    10:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 июня по 3 июля 2005 года):

    09:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 июня по 3 июля 2005 года):

    09:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 июня по 3 июля 2005 года):

    09:00

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    06:24

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