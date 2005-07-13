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    13 июля 2005

    Nanya подтверждает запуск 12" фабрик в 2007 году:

    18:33

    Acer: полноценный ноутбук за $699:

    17:59

    Plextor выпускает новые внешние пишущие DVD приводы:

    17:33

    Semicon West: ASML, Nikon и Canon готовы к внедрению иммерсионных технологий в производство:

    16:01

    Новые опции для IBM eServer Cluster 1350:

    15:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.3.0:

    15:00

    Wisair представила первый Wireless USB чип:

    14:59

    Водяное охлаждение для серверного шкафа от IBM:

    14:37

    Чистильщики: CCleaner v.1.21.130:

    14:35

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows (KB890830 v.1.6):

    14:10

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.11:

    13:45

    PRISMIQ Mini-Fi: адаптер Wi-Fi с интерфейсом USB:

    13:33

    Антивирусы: ClamAV v.0.86.1-4:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.7.3:

    12:55

    Перспективы информационного подключения по силовому кабелю:

    12:37

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.8.2:

    12:30

    DRAMeXchange: о росте доли DDR2 и NAND флэш-памяти:

    12:26

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.0.1.321:

    12:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.06:

    11:40

    В больницах с развитой ИТ структурой смертность ниже:

    11:37

    Настройщики: Macro Express v.3.5d:

    11:15

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.156:

    10:50

    Следователи посетили офисы Intel в Европе:

    10:37

    Утилиты: UltraISO v.7.6.1.1125 ME:

    10:25

    Мультимедиа: ratDVD v.0.7.1239:

    10:05

    Программирование: PHP v.4.4.0 Final:

    09:45

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 568 RC6:

    09:30

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:15

    Intel: ситуация с high-end чипсетами Napa:

    09:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 июля):

    09:00

    Новые периферийные устройства Microsoft: "для дома, для семьи":

    02:48

    Samsung Electronics начинает производство памяти DDR2-667:

    02:01

    В китайском суперкомпьютере использовано 562 процессора Intel Xeon:

    01:28

    С днем рождения, MP3!:

    00:47

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