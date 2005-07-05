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    5 июля 2005

    Консорциуму W3C представлена онтология новой сетевой инфраструктуры:

    23:46

    Apple обвиняют в попытке присвоить открытый формат:

    23:39

    Cisco представляет сетевой транспорт на уровне приложений:

    17:37

    Zen Sleek: новое пополнение в полку MP3-проигрывателей Creative:

    16:24

    ATI Radeon X700 и X300 в паре на системе CrossFire — первые результаты:

    16:14

    IBM и Sun продлевают соглашение по Java-технологиям:

    15:37

    MSI: новый МР3-плеер MEGA PLAYER 533:

    15:14

    Утилиты: DeviceLock v.5.71 Build 85:

    15:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.5:

    14:35

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.01:

    14:10

    Мультимедиа: XVid;-) v.2.2:

    13:45

    10-гигабитный коммутатор DaVinci от MRV:

    13:37

    Sapphire выпускает карту на Radeon X550:

    13:33

    Настройщики: FirePanel XP v.1.6.2:

    13:20

    Microsoft отправляет разработчикам тестовые комплекты Xbox 360:

    13:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.02:

    12:55

    АРС внедряет водородные топливные элементы в InfraStruXure:

    12:37

    АРС внедряет водородные топливные элементы в InfraStruXure:

    12:37

    Новые драйверы Reactor для графики XGI:

    12:30

    Дополнительный модуль для ИБП Liebert помогает им адаптироваться к различным типам нагрузки:

    12:23

    AMD получает подкрепление:

    12:07

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.56:

    12:05

    Настройщики: nHancer v.1.1.2 Beta:

    11:40

    Корпорация АРС довольна результатами квартала:

    11:37

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0q:

    11:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.4.0 Build 1030:

    10:50

    Внимание – поддельный флэш-брелок!:

    10:37

    Утилиты: Symantec LiveUpdate v.2.7.34:

    10:25

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.8 Stable:

    10:05

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.0:

    09:45

    Неофициальные WHQL-драйверы Catalyst для видеокарт на чипсетах ATI:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung (SC-152L):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июля):

    09:00

    Kavli и Philips создали сверхпроводящий нанотранзистор:

    07:30

    SIA о рынке полупроводников: май тоже выдался не слишком удачным:

    03:28

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