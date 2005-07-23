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    23 июля 2005

    Утилиты: DVDIdle v.5.9.3.0:

    20:00

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.9.3.0:

    19:35

    Диагностика: Rainmeter v.0.13:

    19:10

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.0.338 Build 597:

    18:45

    Настройщики: StyleXP v.3.1.1:

    18:20

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.17:

    17:55

    Веб-браузеры: FastStone 4in1 Browser v.1.4:

    17:30

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.0.631.002:

    17:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.37.01:

    16:40

    Утилиты: PECompact v.2.64:

    16:15

    Утилиты: DeviceLock v.5.72 Beta 1:

    15:50

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.0 Final:

    15:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.1:

    15:00

    Настройщики: Fresh UI v.7.39:

    14:35

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.34:

    14:10

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.157:

    13:45

    Настройщики: Stick v.2.4 Beta 3:

    13:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.15:

    12:55

    Wireless G Travel Router: портативный маршрутизатор Wi-Fi от Belkin:

    12:43

    Утилиты: ManageDesk v.2.40.00:

    12:30

    Безопасность: Anti-keylogger v.6.1:

    12:05

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.77:

    11:40

    CrossFire "в деле":

    11:30

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.6.4.5:

    11:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.3.720:

    10:50

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.51 RC1:

    10:25

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.0.3:

    10:05

    Мультимедиа: RadLight v.4.0 Final:

    09:45

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.10 Final:

    09:15

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0 Build 391 Beta:

    09:00

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