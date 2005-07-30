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    30 июля 2005

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0t:

    20:25

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.05:

    20:00

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.25:

    19:35

    Intel собирается переделать "ноутбучный" процессор в "серверный":

    19:16

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.97:

    19:10

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.6.0.85:

    18:45

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.7.0.B27.073:

    18:20

    Система Dolby Digital Plus включена в стандарт цифрового телевидения:

    18:16

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.6.6.5:

    17:55

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3850:

    17:30

    Mitsubishi сообщает о результатах финансового квартала:

    17:25

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.7.492.416:

    17:05

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.3.1.130:

    16:40

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.2.1:

    16:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.39:

    15:50

    Утилиты: HotKeyz v.2.4.1.0:

    15:25

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.1.0.341:

    15:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.2:

    14:35

    Утилиты: AltDesk v.1.6 Beta 1:

    14:10

    Запись: EASY Burning v.1.86:

    13:45

    Кодеки: ffdshow Build 27-07-2005 (Unofficial):

    13:20

    Micron начинает пробные поставки 2-гигабитной памяти DDR2:

    13:19

    Утилиты: Unlocker v.1.6.7:

    12:55

    Веб-браузеры: Opera v.8.10 Preview 2:

    12:30

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.63.00:

    12:05

    Диагностика: System Analyser v.5.3i:

    11:40

    Optura 600 и S1: новые цифровые видеокамеры Canon:

    11:17

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.0 Build 0729 R1:

    11:15

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows XP и Windows Server 2003 (KB903234 и KB901105):

    10:50

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    10:25

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    10:05

    Неофициальные WDM-драйверы для NVIDIA (GeForce 6):

    09:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.74 (WHQL) и v.77.77 (Beta) для видеокарт NVIDIA:

    09:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июля):

    09:00

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