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    26 июля 2005

    Samsung снижает выпуск 8-Гбит NAND флэш-памяти в надежде на повышение цен:

    15:13

    IBM сообщает о результатах второго квартала:

    15:01

    Intel представляет Pentium M 780 и еще три новых процессора:

    14:01

    AMD официально подтверждает окончание выпуска K7 и снижение цен на Sempron:

    13:42

    Philips лицензирует ядро MIPS 4KE для использования в телевизорах:

    13:28

    FP91V: 19-дюймовый дисплей BenQ с временем отклика 4 мс:

    13:20

    Joy Innovations представляет штатив для камерафонов:

    13:00

    Тестовые приложения: SignalSpirit Audio Analyser v.1.251:

    12:55

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    12:30

    Настройщики: nVHardPage SE Build 1:

    12:05

    ASPLinux начинает прием предварительных заказов на ASPLinux Server IV:

    11:42

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.35.3:

    11:40

    Антивирус Касперского получает сертификат Checkmark в категории Spyware по результатам тестов на Windows XP:

    11:15

    Новые возможности PenReader 2005:

    10:50

    Microsoft объявляет название новой операционной системы Windows и дату выхода первой бета-версии:

    10:25

    Файловые обменники: eMule v.0.46c Beta:

    10:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:45

    Обновление прошивок для приводов LG:

    09:30

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media (W64):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июля):

    09:00

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