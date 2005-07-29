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    29 июля 2005

    Perfection 4490, 3590 и 2490: три новых сканера Epson:

    18:28

    Perfection 4490, 3590 и 2490: три новых сканера Epson:

    18:28

    NVIDIA Quadro FX 4500 — G70 для рабочих станций:

    18:23

    Iwill DK88: системная плата для Opteron с поддержкой 64 Гбайт RAM:

    17:05

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3844:

    11:00

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.0.631.003:

    10:30

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.649:

    10:00

    Веб-браузеры: Opera v.8.02 Final:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июля):

    09:00

    LCD-телевизоры продолжают дешеветь:

    08:00

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