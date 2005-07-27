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    27 июля 2005

    "Цифровая ручка" Hitachi Maxell DP-201:

    18:03

    Новые SD-карты от Transcend и Pretec:

    17:50

    Объем рынка "универсальной" памяти к 2019 году превысит 75 миллиардов долларов:

    17:44

    Apple обновила iBook G4:

    17:29

    Новая линия мэйнфреймов IBM:

    17:18

    Настройщики: nVidia BIOS Modifier v.3.0:

    15:25

    Утилиты: МИНП2 v.2.2.16a:

    15:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.37.02:

    14:35

    Настройщики: Iconoid v.3.8.1:

    14:10

    ViewSonic VX924: быстрее и дешевле:

    13:58

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.30:

    13:45

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.32:

    13:20

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.4:

    12:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.2:

    12:30

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.0:

    12:05

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.6.6.2:

    11:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.7.8:

    11:15

    Утилиты: Work With Registry v.4.0:

    10:50

    Антивирусы: ClamAV v.0.86.2-1:

    10:25

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63/v.2.0.00.17:

    10:05

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.0.3.1:

    09:45

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.51:

    09:30

    Интернет и сети: VisualRoute v.9.3f:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июля):

    09:00

    EMC анонсирует систему хранения данных высшего класса:

    07:30

    Планы ATI на ближайшую перспективу:

    07:00

    Snore Stopper: как остановить храп с помощью высоких технологий:

    03:34

    SilentCool: технология охлаждения для ASUS Extreme N6600GT:

    00:33

    Августовский номер журнала iXBT.com ушёл в печать. Теперь с DVD!:

    00:01

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