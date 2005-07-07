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    7 июля 2005

    В лабораториях Sharp опробована новая технология изготовления сине-фиолетового лазера:

    23:04

    Philips представляет SolidBurn — средство для оптимальной записи DVD носителей:

    18:17

    Intel и Corning будут делать EUV-маски вместе:

    17:03

    Prodisc выпускает 4,9 Гб DVD диски:

    16:35

    Acer: поставки ноутбуков на базе AMD Turion 64 в Россию:

    15:31

    Утилиты: SearchInform v.1.5.01:

    15:25

    Графика: компания Corel представила русифицированную версию популярного графического пакета:

    15:00

    C-315Z: компактная 5-мегапиксельная цифровая камера Olympus:

    14:53

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    14:35

    StoreGuard: USB-накопитель CardMedia на флэш-памяти с биометрическим сенсором:

    14:33

    Антивирусы: «Переходи на зеленый» — целый год с Dr.Web бесплатно!:

    14:10

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.5 Final (Build 6.0.12.1235):

    13:45

    Цены на TFT мониторы и телевизоры на Тайване и в Корее:

    13:37

    Файловые обменники: Skype v.1.3.0.55:

    13:20

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.0.1.309:

    12:55

    ATI All-In-Wonder X800 XL поддерживает DVB-T:

    12:37

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.03:

    12:30

    Архиваторы: 7-Zip v.4.24 Beta:

    12:05

    AMD: снижение цен на Sempron дебют двухъядерных процессоров ценой в $345:

    11:46

    Мониторинг траффика: BWMeter v.2.3.3:

    11:40

    Безопасность: GoldTach v.3.2 Build 0706:

    11:15

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.3.1:

    10:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.22:

    10:25

    Microsoft: обновление системы безопасности для Internet Explorer 6 (KB903235):

    10:05

    До появления ATI R520, R530 и RV515 остались считанные недели:

    09:57

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    09:45

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte на базе чипсетов NVIDIA (GV-NX66T128D):

    09:30

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июля):

    09:00

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