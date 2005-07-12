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    12 июля 2005

    Zboard: скоро на российском рынке:

    17:09

    Dell PowerEdge SC430: бюджетный сервер на процессоре Intel с двойным ядром:

    16:54

    PlayStation 3 могла быть оснащена функциями маршрутизатора:

    16:25

    Новые цвета OLED-дисплеев:

    16:01

    Системные платы Tyan Tomcat K7M – для процессоров Geode NX:

    16:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    15:50

    Хост-адаптеры InfiniBand DDR от Mellanox:

    15:37

    Intel хочет сделать 945 чипсет массовым для рынка P4:

    15:28

    Настройщики: GameGain v.2.7.11.2005:

    15:25

    Настройщики: Throttle v.6.7.11.2005:

    15:00

    Новые технологии струйной печати от НР:

    14:37

    Настройщики: SuperRam v.5.7.11.2005:

    14:35

    Настройщики: PCMedik v.6.7.11.2005:

    14:10

    Настройщики: PCBoost v.3.7.11.2005:

    13:45

    Настройщики: Iconoid v.3.8.0:

    13:20

    Утилиты: PECompact v.2.62a:

    12:55

    ICANN утверждает домен для мобильных телефонов:

    12:52

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.1.299:

    12:30

    Настройщики: Boost XP v.2.0:

    12:05

    Диагностика: TaskInfo v.6.1.1.150 Beta:

    11:40

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Beta 12:

    11:15

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.10 Build 0710:

    10:50

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.5.0 Build 1038:

    10:25

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.68:

    10:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.9 Stable:

    09:45

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 7:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 июля):

    09:00

    NVIDIA 7800GT: цены и сроки выпуска:

    06:03

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