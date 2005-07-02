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    2 июля 2005

    Утилиты: SearchInform v.1.1.02:

    18:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Blocker v.2.1:

    18:20

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.32 Build 820:

    17:55

    Интернет и сети: Link Commander v.2.5:

    17:30

    AMD подает новые иски против Intel:

    17:21

    Развитие проекта PiLoc:

    17:05

    Panda Software: июньскую десятку вирусов и шпионов:

    16:40

    Microsoft заплатит IBM 775 миллионов долларов за OS/2:

    16:30

    Fujitsu: разработка системы безопасности Palm Vein Security:

    16:23

    Безопасность: КриптоАРМ v.3.0:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: начинается открытый бета-тестинг Kaspersky Security SMTP-Gateway v.5.5 для Linux/Unix:

    15:50

    Sharp начинает строительство нового предприятия по выпуску ЖК-панелей:

    15:30

    Настройщики: PerfectDisk v.7.0 Build 42:

    15:25

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.2.3.126:

    15:00

    Безопасность: SpyRemover v.2.37:

    14:35

    ITT Industries выпускает орган управления для карманных устройств:

    14:30

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.05:

    14:10

    Графические редакторы: GIMP v.2.2.8:

    13:45

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 103 Beta:

    13:20

    Новая серия источников питания Super Power PSU XP появится в августе:

    13:04

    Официальные драйверы для чипсетов nForce4 (W64):

    12:55

    Неофициальные драйверы ForceWare v.80.40 для видеокарт NVIDIA:

    12:30

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.7:

    12:05

    Настройщики: NiBiTor v.2.2a:

    11:40

    Кодеки: ffdshow Build 01-07-2005 (Unofficial):

    11:15

    Диагностика: CDCheck v.3.1.5.1 Beta:

    10:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.4.0:

    10:25

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.5.0 Build 1036 (W64):

    10:05

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2005 SR2.a v.7.10.60:

    09:45

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 816:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июля):

    09:00

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