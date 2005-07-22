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    22 июля 2005

    SanDisk показывает прибыль и продолжает двигаться к 70 нм:

    17:24

    X’S-Drive 2 XL VP2260: новая версия портативных накопителей:

    17:13

    Комбинированная память Sharp для мобильных телефонов третьего поколения:

    16:52

    Intel 955X: поддержке CrossFire – быть!:

    16:17

    WD Caviar SE16: теперь емкостью 400 Гбайт:

    15:55

    Sony лицензирует технологии AGEIA:

    15:17

    Sony PSP "в белом":

    12:53

    Gigabyte выйдет на рынок бытовой электроники во второй половине 2005 года:

    12:01

    Samsung планирует выйти в лидеры производства 40-дюймовых ЖК-панелей:

    11:31

    Диагностика: SpeedFan v.4.25:

    10:30

    Опубликован отчет ARM за квартал и полугодие:

    10:24

    Базы данных: MySQL 4.1.13:

    10:00

    Обновление прошивок для DVD-приводов AOpen:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июля):

    09:00

    PhotoVu PV1945 и PV1750: беспроводные экраны для просмотра фото:

    00:09

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