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    1 июля 2005

    Процессор IBM Cell: от игровых консолей до систем вооружения:

    23:47

    Низковольтная память на сдвоенных ячейках для мобильных устройств нового поколения:

    23:34

    Microsoft будет лицензировать программное обеспечение Xbox?:

    23:19

    Philips: стандарт гарантии качества ЖК-мониторов Perfect Panel:

    20:08

    Panasonic выпускает LF-M821JD — мультиформатный пишущий DVD привод:

    19:21

    TDK продемонстрировала BD-R диск на 100 Гб:

    16:58

    Oracle прекрасно закрыла финансовый квартал и год:

    14:37

    MiniMAP 9100 – компактное расширяемое решение для провайдера от Allied Telesyn:

    13:27

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.1:

    13:20

    Менеджеры закачек: HiDownload Pro v.6.8:

    12:55

    MRV представила сменные трансиверы XFP для 10 Гбит соединений DWDM:

    12:37

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.0.1.299-300:

    12:30

    Две серии памяти от GeIL с минимальными таймингами:

    12:23

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.21:

    12:05

    Диагностика: S&M v.1.7.2:

    11:40

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2005 v.7.10.60:

    11:15

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.94.280:

    10:50

    Тестовые приложения: Fraps v.2.6.1:

    10:25

    Файловые обменники: Skype v.1.3.0.54:

    10:05

    Microsoft: обновление для Windows 2003 Server (KB898792):

    09:45

    Обновление прошивок для приводов Lite-On:

    09:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Leadtek NVIDIA GeForce 7800 GTX:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июля):

    09:00

    Период бурного роста на рынке флэш-памяти NAND сменяется затишьем:

    00:44

    Nikon выпускает литографический сканер с апертурой 1,07:

    00:05

    Июльский номер журнала iXBT.com в продаже!:

    00:01

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