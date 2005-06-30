  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 июня 2005

    PlayStation 3 принесет миллиардные убытки:

    23:32

    3DGiтогам — 5 лет! Первые поздравления!:

    23:14

    Philips и Novaled создают органический светодиод с высоким КПД:

    20:52

    Micron: низкопрофильные модули памяти объемом 512 Мб и 1 Гб:

    19:50

    MPI: новый метод визуализации Philips:

    17:39

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.4:

    17:30

    Золотые и платиновые Media Center ПК S1Digital:

    17:20

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.0 RC3:

    17:05

    Итальянская полиция использует виртуальную реальность от SGI для работы:

    16:56

    ASUS Dual 6800GT – в нашей лаборатории:

    16:54

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.01:

    16:40

    Архиваторы: 7-Zip v.4.23:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.7.0:

    15:50

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.7.0.B27.071:

    15:25

    Утилиты: WindowsGuard 2005 v.5.9 Build 26:

    15:00

    Мультимедиа: Quintessential Player Build 102 Beta:

    14:35

    Настройщики: WinXP Manager v.4.92.1:

    14:10

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.5.1.84:

    13:45

    Пол Отеллини об исковом заявлении компании AMD:

    13:38

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI (W64):

    13:20

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    12:55

    Настройщики: MultiRes v.1.53:

    12:30

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0 Build 369 Beta:

    12:05

    Настройщики: PowerStrip v.3.61:

    11:40

    Диагностика: CPUSpy v.1.042:

    11:15

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB898461):

    10:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:25

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.70 для мобильной графики NVIDIA:

    10:05

    Диагностика: ASUS PC Probe v.2.24.10/v.2.64.12:

    09:45

    Intel снижает цены на Celeron D, AMD – не отстает:

    09:42

    Обновление драйверов для IDE RAID-контроллеров Promise (W64):

    09:30

    DRAMeXchange: DDR2 становится дешевле DDR:

    09:16

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 3/4 (W64):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июня):

    09:00

    ea2020G: портативный проигрыватель мультимедиа от Rollei:

    08:27

    Принципиально "новый" калькулятор:

    07:40

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018