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    3 июня 2005

    Высокоэффективные детекторы фотонов для квантовой криптографии:

    18:48

    OptiPlex GX620 и GX520: новые корпоративные ПК Dell:

    16:02

    Внешний кулер Elecom для ноутбука – не дай себе перегреться!:

    15:34

    2001 Technology и MSI представили свои плеера PMP на Computex:

    15:23

    Планы НР на серверном рынке:

    14:37

    Индия — страна программистов:

    14:25

    Веб-браузер: Fast Browser Pro v.8.1:

    13:45

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.35.00:

    13:20

    Ноутбук Sonoma от ECS:

    13:18

    Портативные плеера от PQI на Computex 2005:

    13:13

    Computex 2005: дисплейные новинки BenQ:

    12:55

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.7:

    12:55

    Транзистор из одной молекулы:

    12:31

    Безопасность: SpyRemover v.2.36:

    12:30

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.0 (Updated):

    12:05

    Менеджеры закачек: HiDownload v.6.5:

    11:40

    Порносайты получат выделенную зону:

    11:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.1 Alpha 1:

    11:15

    Computex 2005: National демонстрирует первую систему на MPL:

    11:11

    Настройщики: Mmm Free v.2.02:

    10:50

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.2.2.1:

    10:25

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.53 Final:

    10:05

    Запись: CloneCD v.5.2.3.2:

    09:45

    Мультиплексор для оптоволокна от Allied Telesyn:

    09:37

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:30

    Creative: обновление драйверов для Sound Blaster Audigy 2/2 ZS/4 Pro:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июня):

    09:00

    ULi: южный мост с поддержкой SATA-II:

    07:18

    IBM представляет новый "топовый" сервер на процессорах Intel:

    07:00

    Грандиозные планы AMD: полмира к 2015 году!:

    02:18

    Трехцветные светодиоды Agilent Technologies для мобильных устройств:

    01:03

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