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    14 июня 2005

    PlayStation 3 сможет работать под управлением Linux:

    21:37

    AMD делает ставку на 64-разрядность и платформу х86:

    20:24

    Приемопередатчики IFS для видеонаблюдения и управление камерой на расстоянии до 50 км:

    17:37

    НР разделяет бизнес по производству принтеров и ПК:

    17:23

    Intel планирует пуск фабрики в Индии:

    16:37

    IBM представляет 65-нм ASIC:

    16:31

    ATI выпускает свой первый чип по архитектуре X Architecture:

    15:17

    4 Гб в часовом кармане менее чем за $150:

    14:37

    Infineon тестирует модули DDR3-памяти:

    14:07

    Novell сертифицирует первый программно-аппаратный комплекс на основе Linux:

    13:37

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.30 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    12:00

    Тайваньский рынок DRAM: майские показатели лучше апрельских:

    11:49

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (W64):

    11:30

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    11:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июня):

    10:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 июня 2005 года):

    10:00

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 июня 2005 года):

    09:30

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 июня 2005 года):

    09:00

    Samsung начинает массовое производство сверхбыстрых карт MultiMediaCard:

    03:41

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