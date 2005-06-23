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    23 июня 2005

    DisplaySearch сообщает: на долю ЖК-мониторов в первом квартале пришлось 63% поставок:

    22:22

    Google не будет напрямую конкурировать с PayPal:

    19:40

    Philips: наушники класса Hi-End – SHP895:

    18:39

    IBM демонстрирует мощную ультратонкую систему на базе процессора POWER5:

    18:38

    ON Semiconductor NCP2820: звуковой усилитель с высоким КПД для портативных устройств:

    17:56

    Logitech Wireless Headphones: Bluetooth-гарнитура для iPod:

    16:00

    Тара для продуктов становится "умнее":

    15:16

    HP Compaq nx6125: один из первых на Turion 64 ML-40:

    15:08

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5.30 PostRelease:

    15:00

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.9.1.0:

    14:35

    Выпущена утилита RightMark CPU Clock Utility версии 1.6:

    14:25

    Выпущена утилита RightMark CPU Clock Utility версии 1.6:

    14:25

    IBM уверенно доминирует в категории суперкомпьютеров:

    14:23

    Утилиты: DVDIdle v.5.9.1.0:

    14:10

    Безопасность: WinPatrol v.9.5.0.1:

    13:45

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.50 RC2:

    13:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.6.8:

    12:55

    Утилиты: AbsoluteControl v.2.30:

    12:30

    Интернет и сети: Advanced Administrative Tools v.5.81:

    12:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.111.259:

    11:40

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.8.259:

    11:15

    Исследователям удалось продлить жизнь экситонов:

    11:13

    Диагностика: Seagate SeaTools Disc Diagnostic v.3.02.03:

    10:50

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Beta 3:

    10:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:45

    Официальные драйверы ForceWare v.77.72:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июня):

    09:00

    LaCie SAFE: портативный сейф для данных:

    08:31

    Gainward PowerPack! Ultra/3500PCX XP — новинка на NVIDIA G70:

    06:04

    HP пополняет ряды изготовителей серверов на базе процессоров AMD с двумя ядрами:

    05:30

    Freescale MPC7448: процессор на базе PowerPC:

    05:00

    ClearSpeed демонстрирует 64-разрядный математический сопроцессор в действии:

    04:30

    AMD Turion ML-40: пополнение семейства:

    04:00

    MSI представляет видеоадаптер NX7800GTX Series:

    03:50

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