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    21 июня 2005

    Настройщики: GameGain v.2.6.20.2005:

    20:50

    Настройщики: Throttle v.6.6.20.2005:

    20:25

    Настройщики: SuperRam v.5.6.20.2005:

    20:00

    Настройщики: PCMedik v.6.6.20.2005:

    19:35

    Настройщики: PCBoost v.3.6.20.2005:

    19:10

    Запись: DeepBurner v.1.6.0.198:

    18:45

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.5.0.1.272-274:

    18:20

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 249:

    17:55

    NVIDIA: поддержка двухъядерных процессоров на уровне видеодрайвера:

    17:36

    Безопасность: WinLock v.4.3:

    17:30

    AOpen XC Cube EZ482: SFF-система на Athlon 64 X2:

    17:25

    Philips устанавливает новый стандарт чувствительности для систем ЯМР:

    17:23

    Philips устанавливает новый стандарт чувствительности для систем ЯМР:

    17:23

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Pro v.3.6.7:

    17:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.35.16:

    16:40

    InfiniPath – скоростной interconnect для Linux-кластеров на основе Opteron:

    16:37

    TPII-550, TPII-550EPS12V и TrueControl 2: 550-Вт БП Antec для систем с SLI:

    16:18

    Общение в сети: Miranda IM v.0.4.0.1:

    16:15

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.2.2.124:

    15:50

    Интегрированная платформа для сетевых видеоприложений PWBSP-16:

    15:37

    Утилиты: AutoPatcher 2000 June 2005:

    15:25

    Thumb Drive: привод в виде пальца:

    15:05

    Настройщики: nLite v.1.0 Beta 4:

    15:00

    Публичный иск против держателей патентов на технологии DVD:

    14:37

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.2.6.1:

    14:35

    Кодеки: Codec v.7.8k:

    14:10

    Transcend представляет новые модули памяти DDR2-800:

    14:05

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.9.32.6:

    13:45

    Говорящий автомобильный штурман Magellan RoadMate 760:

    13:37

    Кодеки: ffdshow Build 19-06-2005 (Unofficial):

    13:20

    OCZ Technology Group выпускает модули памяти Value Pro Series:

    13:19

    Утилиты: AutoPatcher XP June 2005:

    12:55

    Компьютеры-этажерки под управлением Linux для космических путешествий:

    12:47

    Samsung начала массовые поставки 512 Мбит GDDR3:

    12:37

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.8.258:

    12:30

    Новые принтеры и МФУ Lexmark: X2350, Z735, P4350B и P6350:

    12:23

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.648:

    12:05

    UMC изготавливает генератор, управляемый напряжением, работающий на рекордно высокой частоте:

    11:56

    Microsoft: обновление для Outlook Express (KB900930):

    11:40

    ASUS интегрирует ПО от LSI в свои системные платы:

    11:37

    Creative: обновление драйверов для Sound Blaster Audigy 2 ZS USB:

    11:15

    LG планирует заняться плазменным освещением:

    10:57

    Официальные драйверы для чипсетов nForce4:

    10:50

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты NVIDIA):

    10:25

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS и Pioneer:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июня):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 июня 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 июня 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 июня 2005 года):

    09:00

    Niveus Media Center Denali Edition: развлекательный центр с поддержкой HDTV на базе компьютера:

    03:16

    Sony и Toshiba вместе работают над 45-нм встроенной оперативной памятью:

    02:57

    Японские исследователи создали новый алмазный полупроводник:

    02:08

    Google собирается открыть сервис онлайновых платежей, конкурирующий с PayPal:

    01:22

    ASUSTeK Computer продолжит делать ноутбуки Apple:

    00:54

    Июльский номер журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    00:05

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