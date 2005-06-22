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    22 июня 2005

    Компания Cavendish Kinetics рассчитывает на миллиарды долларов дохода:

    23:01

    Система жидкостного охлаждения с микроканалами спасет процессоры от перегрева:

    22:29

    Ferrari 4000 и Aspire 5010: новые ноутбуки Acer на 64-разрядных чипах AMD:

    17:55

    Пионер микроэлектронной промышленности Джек Килби скончался на 81 году жизни:

    17:23

    Новый флагман NVIDIA называется GeForce 7800 GTX:

    16:23

    Стенд X-Micro на Computex 2005:

    15:37

    I-O Data представляет USB-накопители в стиле «Звездных войн»:

    15:12

    Платформизация рынка по версии Intel: страшная явь для тайваньских производителей:

    14:53

    Symbol Technologies, IBM и Philips представляют решения для прозрачной миграции на RFID Gen 2:

    14:37

    Transcend представляет карты памяти CompactFlash емкостью 2 Гб:

    13:42

    RAD TinyBridge 100 – сетевой мост весом 30 граммов:

    13:37

    Первая жидкостная система охлаждения от Gigabyte:

    13:27

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.2.6:

    12:55

    Точка доступа стандарта 802.11g с поддержкой кластеризации и технологии PoE:

    12:55

    Gigabyte представляет свой первый корпус – 3D Aurora:

    12:37

    Анализ ключевых слов с помощью Site Content Analyzer v.2.2:

    12:30

    Wireless-108G маршрутизатор от Hawking Tech:

    12:26

    Leadtek WinFast PX7800 GTX на базе…:

    12:23

    Запись: CloneDVD 2 v.2.8.3.3:

    12:05

    eBay открывает новый сайт для разработчиков:

    11:52

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.94.2:

    11:40

    Комплексные решения контроля доступа и безопасности от Keri Systems:

    11:37

    MRV OptiSwitch 9000 – маршрутизатор, IP/MPLS и транспорт WDM на единой платформе:

    11:23

    Прекращен выпуск однопроцессорных моделей Apple Power Mac G5:

    11:21

    Настройщики: MSConfig Cleanup v.1.2:

    11:15

    Чистильщики: CCleaner v.1.20.118:

    10:50

    Лазерный принтер от Dell за … $100!:

    10:37

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.30 Build 818:

    10:25

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS (W64):

    10:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.77.50 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus, AOpen, Plextor и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июня):

    09:00

    True G и True AG: MIMO-решения Airgo для широкой покупательской аудитории:

    07:06

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