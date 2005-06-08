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    8 июня 2005

    Lenovo ThinkPad X41: был ноутбук, стал планшет:

    21:25

    Infineon WildPass: интегрированное решение для беспроводной передачи голоса, видео и данных:

    20:02

    MSI: тонкопрофильный настольный ПК — Hetis 915:

    19:33

    Усы для роботов:

    17:58

    Proxima MC-e: ПК R-Style для цифрового дома на Pentium D:

    17:31

    IBM позиционирует Cell для широкого круга задач:

    17:23

    Планы Apple не мешают IBM и заставляют задуматься над будущим Intel:

    17:02

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях:

    16:40

    Rambus добавляет Samsung к списку нарушителей патентов:

    16:32

    QP7 Framework – новый программный продукт компании Quantum Art:

    16:15

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.8 Build 306:

    15:50

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 7:

    15:25

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.6.0.0.12:

    15:00

    PC Notes Taker – альтернатива планшетам для ввода информации:

    14:37

    Безопасность: PC Activity Monitor Net v.6.4.0:

    14:35

    ULi готова начать производство M1697 в июле:

    14:31

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3797:

    14:10

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.21:

    13:45

    Диски формата HD DVD-R на пороге серийного производства:

    13:37

    MRV увеличивает максимальную дальность 10 Гбит соединений по многомодовой оптике:

    13:23

    Чистильщики: CleanCenter v.1.35.08:

    13:20

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.1.2.121:

    12:55

    Дефицитом чипсетов Intel сумела воспользоваться SiS, но не VIA:

    12:37

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.73:

    12:30

    Обороты рекламы в интернете продолжают расти:

    12:23

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.52a:

    12:05

    Чистильщики: Driver Cleaner Professional Edition v.1.2:

    11:40

    Hitachi и IBM расширяют сотрудничество в сфере систем хранения данных:

    11:37

    USB и RFID ключ ruToken RF:

    11:23

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.685:

    11:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.16:

    10:50

    ZyXEL представляет устройства для «цифрового дома» на SUPERCOMM 2005:

    10:37

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.109.256A:

    10:25

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI:

    10:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.72.13 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:45

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    09:30

    Диагностика: SmartDoctor v.4.70:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июня):

    09:00

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