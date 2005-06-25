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    25 июня 2005

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0p:

    21:00

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 4:

    20:00

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 9:

    19:35

    Настройщики: FirePanel XP v.1.6.1:

    19:10

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.23:

    18:45

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.10:

    18:20

    Утилиты: Recover My Files v.3.60:

    17:55

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.155:

    17:30

    Утилиты: PECompact v.2.60:

    17:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Beta 7:

    16:40

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.1.0.1.60:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.6.9:

    15:50

    Настройщики: Fresh UI v.7.37:

    15:25

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.32:

    15:00

    Настройщики: FireTune v.1.05:

    14:35

    RITEC представляет RIDATA TOPY — болшой объем в маленькой упаковке:

    14:35

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.111.260:

    14:10

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.8.260:

    13:45

    Диагностика: CPUSpy v.1.042 Beta:

    13:20

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.7.0:

    12:55

    Файловые обменники: Skype v.1.3.0.51:

    12:30

    Три новых проигрывателя iriver:

    12:11

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    12:05

    Мультимедиа: ratDVD v.0.6.1122:

    11:40

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.2.7.1:

    11:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.54:

    10:50

    Мультимедиа: DVDFab v.2.9.1.0:

    10:25

    Microsoft: Windows AntiSpyware (Beta):

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Samsung:

    09:45

    Creative: сборник ПО для Audigy 2:

    09:30

    Creative: MediaSource v.3.20.78:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июня):

    09:00

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