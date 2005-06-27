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    27 июня 2005

    AMD Athlon 64 FX-57: флагманский игровой процессор:

    23:49

    Microsoft и Toshiba объединяют силы в борьбе форматов оптических дисков:

    23:33

    Sun Ultra 20: бюджетная рабочая станция на базе AMD Opteron:

    23:05

    Samsung выпускает 5-мегапиксельный фотомодуль для мобильных устройств:

    22:28

    Топливные элементы для ноутбуков: рекомендации производителям:

    17:47

    Каждый третий аудиодиск в мире – пиратский:

    17:23

    Samsung Digimax i50: камера со встроенным MP3-проигрывателем:

    16:34

    Антивирусы: NOD32 v.2.5:

    15:00

    Fujitsu обещает выпустить к 2011 году суперкомпьютер производительностью 3 PFLOPS:

    14:41

    Безопасность: AGAVA Firewall:

    14:35

    Антивирусы: выпущен пакет обновлений Maintenance Pack 2 для Антивируса Касперского Personal Pro 5.0:

    14:10

    Спецификации UMD стандартизованы Ecma:

    14:08

    Антивирусы: начато открытое бета-тестирование новой версии Dr.Web для файловых серверов Novell NetWare:

    13:45

    Rover обновляет модельный ряд пятью новыми камерами:

    13:44

    Антивирусы: ClamAV v.0.86.1-1:

    13:20

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.3:

    12:55

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.111.261:

    12:30

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.8.261:

    12:05

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.18:

    11:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.2.1:

    11:15

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.2 Final:

    10:50

    Акционеры Symantec и Veritas одобрили слияние:

    10:37

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 6:

    10:25

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июня):

    09:45

    Результаты квартала ATI: надеялись на лучшее…:

    09:37

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 июня 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 июня 2005 года):

    09:15

    M-Audio обновляет активные мониторы серии Studiophile: встречаем BX5a и BX8a:

    09:05

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 июня 2005 года):

    09:00

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