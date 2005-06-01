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    1 июня 2005

    На разработку робота для американских военных выделен 51 миллион долларов:

    19:42

    Новая память Elpida для портативных устройств:

    19:08

    Tyan: выпуск платы под 4(8)-процессорный сервер нa AMD Opteron:

    18:22

    VIA C7-M: еще экономичнее, еще надежнее...:

    17:55

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.48 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.32:

    17:05

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.47:

    16:40

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.39:

    16:15

    Настройщики: TweakRAM v.5.1 Build 05.31:

    15:50

    Стенд VIA на Computex:

    15:37

    Настройщики: TCP Optimizer v.2.01:

    15:25

    Computex 2005, день второй: стенды GeCube, SiS, Leadtek и Compro Technology:

    15:04

    Настройщики: xpy v.0.8.12:

    15:00

    Стенд Albatron на Computex:

    14:37

    Настройщики: FireTune v.1.04:

    14:35

    Настройщики: Iconoid v.3.7.0:

    14:10

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.7.484.412:

    13:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1930:

    13:20

    Computex 2005, день второй: стенд Foxconn:

    13:02

    Настройщики: Super Utilities v.4.91:

    12:55

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.323 Build 539:

    12:30

    Международный союз телекоммуникаций стандартизовал VDSL2:

    12:17

    Менеджеры закачек: HiDownload v.6.4:

    12:05

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.15:

    11:40

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 168:

    11:15

    Безопасность: GoldTach v.3.1 Build 0512:

    10:50

    Стенд Leadtek на Computex:

    10:37

    Новые драйверы для графики XGI:

    10:25

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.1 Final:

    10:05

    Архиваторы: 7-Zip v.4.20 Final:

    09:45

    Стенд Shuttle на Computex:

    09:37

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.3.1:

    09:30

    Диагностика: ASUS PC Probe v.6.06.01:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июня):

    09:00

    Computex, день второй, стенд TUL:

    08:37

    Гибкий дисплей Seiko Epson: 1,2 грамма и 200 пикселей на дюйм:

    02:15

    PalmOne меняет имя на Palm:

    01:57

    SIA: апрельские показатели ниже мартовских, но паниковать не стоит:

    00:48

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