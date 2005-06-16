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    16 июня 2005

    Внешний USB mobile-rack 3.5" винчестеров от Matrix:

    19:19

    NVIDIA: снижение цен на чипы начального и среднего класса:

    18:04

    Kyocera представляет самый компактный модуль WLAN:

    17:55

    Новый скоростной сканнер и сетевой скан-сервер от Fujitsu:

    17:37

    eToken NG-OTP – ещё один подход к защите информации:

    17:23

    DSL-модемы ZyXEL сертифицированы на соответствие протоколу TR-069:

    15:37

    HP дебютирует с Color LaserJet 2600n:

    15:33

    70-нм 4-Гб NAND флэш-память Samsung – официальное начало массового выпуска:

    15:16

    Fujitsu, Epson: разработка новой FRAM технологии:

    15:10

    Freescale представляет новое поколение своих WCDMA/EDGE чипсетов:

    14:54

    Начались анонсы видеокарт на базе Radeon X550:

    14:37

    Компьютеры Cray на базе AMD Opteron подтверждают свою прогрессивную архитектуру:

    12:37

    Microsoft: обновление для Outlook 2003 (KB896999):

    12:20

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.05:

    11:55

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.6 Build 0612 R6:

    11:30

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA, Intel и SiS:

    11:05

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    10:40

    Обновление USB2.0-драйверов от VIA:

    10:15

    Официальные драйверы ForceWare v.72.14:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen, BenQ, Plextor, Samsung и Sony:

    09:25

    Qosmio G25-AV513, Satellite M60 и P35-S605: три новых 17-дюймовых ноутбука Toshiba:

    09:23

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июня):

    09:00

    Rambus лицензирует IBM технологию XDR:

    06:02

    AMD рассматривает возможность открытия третьего производства в Германии:

    05:11

    Рынок программного обеспечения для систем хранения данных продолжает расти:

    01:46

    Sanyo присоединяется к группе разработчиков Blu-ray Disc:

    01:02

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