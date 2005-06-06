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    6 июня 2005

    MAXTOR: емкость дисков возрастает до 500 Гб:

    18:57

    Honeywell опубликовала спецификации 1-Мбит MRAM:

    17:15

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Beta 6:

    16:40

    Apple будет использовать процессоры Intel в своих компьютерах:

    16:37

    Диагностика: ASTRA v.5.02:

    16:15

    Телефоны с Bluetooth беззащитны, как дети:

    16:09

    Диагностика: ASTRA32 v.1.11:

    15:50

    IBM и EPFL совместно приступили к созданию компьютерной модели мозга:

    15:37

    Hitachi и Renesas научились «складывать кубики» из чипов:

    15:31

    BenQ: первый привод Blu-ray DVD и обновление модельного ряда приводами DQ60 и DW1640:

    15:28

    Infineon продает молодой компании направление носимой электроники:

    15:27

    Антивирусы: ClamAV v.0.85.1-4:

    15:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.5 Build 0604 R5:

    15:00

    SunPower увеличивает мощность солнечных батарей:

    14:37

    Запись: CloneDVD v.3.5.6.0:

    14:35

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.35.03:

    14:10

    С Ensation Philips упростит трансляцию аудио в домашних беспроводных сетях:

    13:52

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.7:

    13:45

    Безопасность: ZoneAlarm Pro v.6.0.591.000 Beta:

    13:20

    Fujitsu начинает массовые поставки малогабаритных жестких дисков с интерфейсом SAS:

    13:15

    Веб-браузеры: Opera v.8.01 Final:

    12:55

    Сервера на основе Pentium M – официально:

    12:37

    Photosmart R817 и R818: две 5-мегапикельные новинки HP:

    12:31

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.13 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    12:30

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    12:05

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 5:

    11:40

    Утилиты: CDCheck v.3.1.5.0:

    11:15

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.89:

    10:50

    Утилиты: DVDIdle v.5.89:

    10:25

    Диагностика: CPU-Z v.1.29:

    10:05

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 мая по 5 июня 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 мая по 5 июня 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 мая по 5 июня 2005 года):

    09:00

    Новый вид первой страницы сайта iXBT.com:

    00:31

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