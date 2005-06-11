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    11 июня 2005

    Синий туман похож... на экран:

    22:57

    Резервное копирование: SE Backup v.0.9.1:

    15:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.6.2.3.3 Beta:

    14:35

    Acer: мультимедийный полнофункциональный ноутбук Aspire 3020:

    14:27

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.154:

    14:10

    Memina Pocket Rocket: "карманная ракета" на 2 Гб:

    14:00

    Nokia Sensor: личные странички в мобильном телефоне:

    13:53

    Настройщики: nLite v.1.0 Beta 2:

    13:45

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.14a:

    13:20

    Официальные Beta-драйверы для чипсетов nForce4:

    12:55

    Новые решения для провайдеров от Intel на основе открытой платформы:

    12:37

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    12:30

    Microtune MT2260: однокристальный тюнер для приема телевидения в Европе и Северной Америке:

    12:13

    Мультимедиа: WinAVI DVD Copy v.4.5:

    12:05

    Настройщики: XPlite/2000lite Professional v.1.6:

    11:40

    Кодеки: X Codec Pack v.1.8.4.151:

    11:15

    Кодеки: ffdshow Build 09-06-2005 (Unofficial):

    10:50

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0 Build 354 Beta:

    10:25

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    10:05

    Новые драйверы для аудио процессоров SiS:

    09:45

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июня):

    09:00

    Intel: «Go Wireless!»:

    07:23

    Безопасная альтернатива: батарея из никеля и цинка:

    05:18

    Мировой рекорд скорости тока в микросхеме:

    04:49

    Китай построит 20 полупроводниковых производств к 2008 году:

    04:17

    MSI замахивается на шестую часть рынка MP3-проигрывателей:

    02:26

    Athena Semiconductors ATS7000: однокристальный телевизионный тюнер:

    01:53

    Acer Aspire 200: ПК на Athlon для ОС Media Center:

    01:39

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