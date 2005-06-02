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    2 июня 2005

    CFI расширяет емкость для жестких дисков до 1 Тб:

    19:33

    Yahoo обзаводится инструментом для сортировки результатов поиска:

    18:17

    GemSOC Innovision анонсирует плеер M2GO MP3 HDD jukebox:

    17:38

    Стенд ECS на Computex:

    17:37

    Sony обновляет серии ЖК-дисплеев HX, S и X новыми моделями:

    17:20

    Диски формата Blu-ray на пороге серийного производства:

    15:37

    Volari 8300: PCI-Express видео начального уровня от XGI:

    14:35

    Лидеры российской ИТ-индустрии – взгляд с Тайваня:

    13:37

    Computex 2005, день 3: стенды AMD, Intel, Iwill, InnoVision, ATI и Galaxy:

    12:46

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.21.7:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5.25:

    11:30

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.4:

    11:05

    Диагностика: AMD CpuInfo:

    10:40

    Computex, день третий, стенд Biostar:

    10:37

    Обновление драйверов для процессоров AMD:

    10:15

    Новый BIOS для видеокарт Gigabyte GV-NX62TC256D8 (NVIDIA):

    09:50

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июня):

    09:00

    Samsung Electronics выдает "на гора" стомиллионную ЖК-панель большого размера:

    03:20

    Ramtron анонсирует микросхему FRAM объемом 1 Мбит:

    01:51

    Июньский номер журнала iXBT.com — в продаже!:

    00:58

    Panasonic представляет лазер для высокоскоростной передачи данных:

    00:48

    WSTS вновь меняет прогноз на 2005 год – на этот раз, в лучшую сторону:

    00:05

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