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    17 июня 2005

    Симпозиум VLSI в Киото: Intel представляет кремниевый WLAN-чип:

    17:57

    Новые версии RightMark Memory Analyzer и CPU RightMark Lite 2005:

    17:26

    Samsung предлагает не использовать NAND флэш-память в картах SD:

    17:25

    Отпускные цены на записываемые оптические диски поднимаются:

    15:37

    Майкл Делл не прочь продавать компьютеры с Mac OS:

    14:37

    Соглашение между Philips и TPV ставит целью создание мирового лидера:

    13:47

    Стандарт RFID Gen 2 идёт на рынок:

    13:37

    Siemens намерена производить ультразвуковое оборудование с использованием нанотехнологий:

    12:37

    ASPLinux упрощает обновление ASPLinux v10:

    12:00

    Антивирусы: "Лаборатория Касперского" представляет три новые системы защиты Linux-платформ:

    11:30

    В новых серверах IBM использует процессоры AMD:

    11:22

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (июнь 2005 года):

    11:00

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:30

    Обновление драйверов и ПО для видеокарт Matrox:

    10:00

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Samsung:

    09:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июня):

    09:00

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