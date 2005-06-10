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    10 июня 2005

    Vishay TFBS4650 и TFBS4652: миниатюрные последовательные инфракрасные приемопередатчики:

    22:08

    Усилия Samsung по проталкиванию MMC micro настораживают производителей:

    19:52

    Clevo L570W: компьютер-телевизор:

    19:06

    Подробности о технологии удалённого менеджмента ИТ-ресурсов iAMT:

    17:23

    За переходом Apple на платформу х86 стоит Transitive?:

    17:22

    Casio Exilim EX-S500: 5-мегапиксельная камера толщиной 14 мм:

    16:34

    Новый стандарт RFID меток Gen2 поддержан оборудованием Printronix и Impinj:

    14:37

    Optware выпускает 30 Гб голографическую карту стоимостью менее $1:

    14:19

    Реструктуризация бизнеса НР продолжается:

    13:37

    Результаты квартала National Semiconductor:

    12:37

    Запись: CloneDVD 2 v.2.8.3.3:

    12:00

    i.MX31: новое поколение микропроцессоров Freescale для КПК:

    11:56

    Разъяснения Intel: поддержка DTCP-IP в новых платформах есть, а DRM – нет:

    11:37

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.6:

    11:00

    Intel 945GZ: двухъядерный low-end:

    10:53

    Первый стационарный считыватель меток RFID с операционной системой Windows CE:

    10:37

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Samsung:

    10:00

    Осенний IDF – старт в августе:

    09:37

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июня):

    09:00

    Blu-Ray может быть дешевле, говорит Pioneer:

    08:41

    "Ocean Wave" — Flash Drive от Apacer:

    06:29

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