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    28 июня 2005

    Teac представил новый пишущий DVD±R DL привод:

    20:53

    Renesas и Hitachi увеличивают скорость записи AG-AND флэш-памяти в 20 раз:

    16:36

    Apacer выпускает карты MMCplus и MMCmobile на европейский рынок:

    15:31

    Процессоры Intel Celeron D 351 и 350:

    15:30

    TwinMOS представляет MP3-плеер «Sushi» MMD101:

    14:47

    ВТО отвернулась от Hynix:

    13:26

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 889:

    13:20

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.2.2.125:

    12:55

    Снижение цен способно оживить спрос на 945 чипсеты:

    12:30

    Настройщики: XPlite/2000lite Professional v.1.6.287:

    12:30

    Запись: Virtual CD v.7.0.0.1:

    12:05

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.1.0:

    11:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.705:

    11:15

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC16, первый релиз для 64-битных систем:

    10:50

    Настройщики: NiBiTor v.2.2:

    10:25

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.60:

    10:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0 Final:

    09:45

    Запись: CDBurnerXP Pro v.3.5.101.4 Alpha:

    09:30

    Обновление прошивок для приводов Plextor (PX-740A):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июня):

    09:00

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