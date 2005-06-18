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    18 июня 2005

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.0 Final:

    16:40

    Веб-бразуеры: Netscape v.8.02:

    16:15

    Интернет и сети: VisualRoute v.9.3d:

    15:50

    Мультимедиа: WinAmp v.5.093:

    15:25

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.25.02:

    15:00

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    14:35

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.62 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    14:10

    Кодеки: DivX v.6:

    13:45

    Кодеки: DivX Helium Build 1612 Unstable:

    13:20

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.41:

    12:55

    Утилиты: Privacy Inspector v.1.70:

    12:30

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.1.26:

    12:05

    Диагностика: MHDD v.4.5:

    11:40

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.1.0 Build 1004:

    11:15

    Диагностика: S&M v.1.7.1:

    10:50

    Диагностика: PC Wizard 2005 v.1.65:

    10:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0o:

    10:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.6.0:

    09:45

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.7.0:

    09:30

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.2 Update:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 июня):

    09:00

    PLC-XU70, 73 и 76: три новых проектора Sanyo для проецирования на темные стены:

    02:24

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