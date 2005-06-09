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    9 июня 2005

    Hewlett-Packard создает чипы с избыточным числом внутренних элементов:

    17:53

    Мультимедиа: AudioGrail (K-MP3) v.6.0.9.59 Beta 10:

    17:30

    Seagate полностью обновляет свою продукцию:

    17:23

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.2.942:

    17:05

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.8 Build 286:

    16:40

    Редакторы: WinHex v.12.25 SR-1:

    16:15

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.5.26 PostRelease:

    15:50

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 2334:

    15:25

    Texas Instruments TPA3200D1: цифровой усилитель мощности для плоских телевизоров:

    15:05

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 859:

    15:00

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.2.2:

    14:35

    Поддержка декодирования HD видео в Windows XP средствами видеокарты:

    14:30

    Утилиты: nnCron v.1.91 b9:

    14:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.21.03:

    13:45

    Цены на NAND память – взгляд Samsung:

    13:37

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.5.0.83:

    13:20

    Менеджеры закачек: LeechGet 2005 v.1.5 Build 1600:

    12:55

    На рынке DRAM наметилась тенденция к подъёму цен:

    12:37

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.31.00.03:

    12:30

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.1:

    12:05

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.35.07:

    11:40

    Результаты квартала Lenovo – последнего до завершения сделки с IBM:

    11:37

    Диагностика: PC Surgeon v.4.20:

    11:15

    Утилиты: UltraISO v.7.6.0.1081 ME:

    10:50

    NVIDIA лицензировала процессор ARM:

    10:37

    Файловые обменники: BitComet v.0.5.9 Final:

    10:25

    Запись: CloneCD v.5.2.4.1:

    10:05

    Кодеки: ffdshow Build 07-06-2005 (Unofficial):

    09:45

    Star-Force: игроки заручились поддержкой производителей защиты:

    09:30

    Panda Platinum Internet Security 2005 получил сертификат Trojan Checkmark по защите от троянцев:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июня):

    09:00

    Seagate представляет диск для ноутбуков объемом 160 Гб:

    01:11

    Даешь Wi-Fi в MP3-проигрыватели!:

    00:02

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