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    15 июня 2005

    Apple и Nokia объединились для разработки мобильного браузера:

    19:02

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.16:

    18:20

    Инструментальные программные средства Intel раскрывают потенциал многоядерных платформ:

    18:20

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.7 Beta:

    17:55

    Frontier Silicon готовит к выпуску чип для мобильного телевидения:

    17:53

    Утилиты: PECompact v.2.56:

    17:30

    Менеджеры закачек: Download Accelerator Plus v.7.4:

    17:05

    HDC-U: новая серия внешних накопителей I-O DATA:

    16:44

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.35.10:

    16:40

    10 Гб при диаметре 1” или 138 Гбит/кв. дюйм:

    16:33

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.1.2.122:

    16:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.111.257:

    15:50

    IBM представляет новые blade-технологии для телекоммуникационной отрасли:

    15:37

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.7.257:

    15:25

    В новых ноутбуках Hewlett-Packard использует процессоры AMD:

    15:15

    Диагностика: DVD Identifier v.4.0.1:

    15:00

    Предварительные результаты тестов NVIDIA G70:

    14:36

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0 Build 357 Beta:

    14:35

    Спецификации Nintendo Revolution:

    14:18

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.00:

    14:10

    Мобильный телефон SAGEM myX-8 оснащен 512 Мб флэш-памяти Spansion:

    14:05

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.33:

    13:45

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.14:

    13:20

    Новая PC-карта Sony Ericsson объединяет Wi-Fi и 3G:

    13:15

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.3-rc1:

    12:55

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.7 Experimental:

    12:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.49 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.33:

    12:05

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.40:

    11:40

    Еще одно мнение по поводу перспектив рынка DRAM: Transcend:

    11:29

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.48:

    11:15

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.690:

    10:50

    Утилиты: DVDIdle v.5.90:

    10:25

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.90:

    10:05

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce4 (W64):

    09:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.77.50 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июня):

    09:00

    Boomer: два новых аудио чипа для портативных устройств:

    07:23

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