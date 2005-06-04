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    4 июня 2005

    Infineon и Philips будут делать чипы для новых немецких паспортов:

    23:31

    Sun покупает StorageTek за 4,1 миллиарда долларов:

    22:21

    Acronis True Image Enterprise Server совершенствуется:

    17:05

    Антивирусы: пакет обновлений MP3 для Антивируса Касперского Personal 5.0:

    16:40

    Panda Software: майская десятка вирусов и шпионов:

    16:15

    Eset Software сообщает о поддержке 64-битных платформ Windows:

    15:50

    Panda Software: появилось две новых версии червя Mytob:

    15:25

    Веб-браузеры: Opera v.8.01 Build 7624:

    15:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.35.02:

    14:35

    Запись: CloneDVD v.3.5.4.0:

    14:10

    Мониторинг траффика: BWMeter v.2.3.2:

    13:45

    Антивирусы: Symantec W32.Mytob@mm Removal Tool v.1.11.0:

    13:20

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.15:

    12:55

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.108.256A:

    12:30

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.5.256A:

    12:05

    Мониторинг траффика: Network Activity Diagram v.2.3:

    11:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.3 Build 846:

    11:15

    Диагностика: PCI32 v.1.2:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.1 Alpha 1:

    10:25

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:05

    Неофициальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI (Mobility Radeon 9600/9700):

    09:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов BTC:

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июня):

    09:00

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