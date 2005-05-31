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    31 мая 2005

    RAID контроллер SATA-II ARC-6080 от Areca:

    19:26

    AMD Athlon 64 X2 – официальный анонс:

    15:26

    Фоторепортаж с выставки Computex 2005: кулеры Zalman, ADDA, Cooler-Master:

    14:43

    Tul: полная поддержка CrossFire с результатом в 10 тыс. очков в 3D Mark 05!:

    13:50

    Физики подбираются к электрону "со спины":

    13:17

    Arima: массовый выпуск плат под 4-х процессорный сервер на dual-core Opteron:

    12:43

    Стенд ASUS на Computex:

    12:37

    Стенд Gigabyte на Computex:

    12:23

    Стенд MSI на Computex:

    12:02

    Фоторепортаж с выставки Computex 2005, день первый: стенд NVIDIA:

    12:00

    Утилиты: IsoBuster Pro v.1.8.0.4:

    12:00

    NEC удваивает планы производства для новой 300-мм фабрики:

    11:35

    Fujitsu выпускает новую микросхему коммутатора для сети Ethernet 10 Гбит/с:

    11:25

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.2.1:

    11:00

    GeIL представляет скоростную память DDR400:

    10:23

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.6 Experimental:

    10:00

    Получены инженерные образцы процессора Эльбрус:

    09:37

    ECS PF88 Extreme Hybrid – системная плата для Intel и AMD:

    09:23

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 мая):

    09:00

    Computex 2005: Kingmax демонстрирует модули Mars DDR2-800 и Venus DDR2-667:

    00:01

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