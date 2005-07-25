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    25 июля 2005

    Роботы подружатся с тараканами:

    23:49

    Ученые измерили время взаимодействия электронов с атомами:

    18:08

    Sony начнет сетевое вещание для портативной консоли:

    17:59

    In-Stat: Godson-2 слишком сильно похож на MIPS:

    17:33

    PENTAX Optio60: 6-мегапиксельная камера для новичков и любителей:

    17:08

    Мультимедиа: DivXToDVD v.1.99.11:

    14:10

    Процессор Pentium D9 будет частью East Fork — платформы "цифрового дома" Intel:

    13:46

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.22.1:

    13:45

    ADS5440: 230-МГц АЦП Texas Instruments:

    13:42

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.0.9:

    13:20

    ATI и NVIDIA укрепляют свои позиции в верхнем сегменте рынка:

    13:13

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.2.4.129:

    12:55

    LL-153A: 15-дюймовый ЖК-монитор начального уровня от Sharp:

    12:30

    Настройщики: RegSupreme Pro v.1.1.0.35:

    12:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.7.6:

    12:05

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.112:

    11:40

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.111.264:

    11:15

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.5.1.264:

    10:50

    Обновление прошивок для DVD-приводов Teac (DV-W516E):

    10:25

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 июля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 июля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 июля 2005 года):

    09:00

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