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    9 июля 2005

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.0.279:

    17:55

    Файловые обменники: Skype v.1.3.0.57:

    17:30

    Утилиты: Process Lasso Lite v.2.05rc4a:

    17:05

    Запись: VSO Inspector v.1.1.0:

    16:40

    Утилиты: novaPDF v.1.2 Build 133:

    16:15

    Настройщики: Tweak FX v.1.0.167:

    15:50

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.0.88:

    15:25

    Диагностика: EVEREST Home Edition v.2.0 Build 380 Beta:

    15:00

    Philips LPC214x: микроконтроллер на базе ARM-7 с полной поддержкой USB 2.0:

    14:39

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB893066):

    14:35

    Sharp разрабатывает двухслойный оптический диск следующего поколения объемом 100 Гб:

    14:33

    Файловые обменники: eMule v.0.46b Build 2:

    14:10

    Общение в Сети: GAIM v.1.4.0:

    13:45

    Philips — 150 Гб на оптическом диске методом Near-Field Recording:

    13:45

    Файловые обменники: eXeem v.0.25 Public Beta:

    13:20

    Запись: Nero LINUX v.2.0.0.2:

    12:55

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.34:

    12:30

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.34:

    12:05

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.15:

    11:40

    Мультимедиа: ratDVD v.0.7.1235:

    11:15

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.6:

    10:50

    General Atomics: второй сертификат на UWB после Freescale:

    10:33

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.01:

    10:25

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:05

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    09:45

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte (GV-NX78X256V-B):

    09:30

    Обновление прошивок для приводов ASUS (SCB-2424V):

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июля):

    09:00

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