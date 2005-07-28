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    28 июля 2005

    M173WA и M203WX: новые ЖК-дисплеи LG:

    17:33

    Caviar RE2: Western Digital улучшает надежность жестких дисков:

    17:25

    TravelMate C310: новый 14-дюймовый планшет Acer:

    14:45

    Утилиты: MailDetective v.2.0:

    13:45

    MP3-плеер airPie TH-11:

    13:43

    Рынок графических чипов глазами Jon Peddie Research:

    13:26

    Новые завоевательные шаги AMD: CSIP и RoHS-процессоры:

    13:25

    Новая утилита для безопасного хранения данных на Nokia 9500/9300:

    13:20

    Microsoft выпускает новую русскоязычную версию Диспетчера Контактов для Outlook 2003:

    12:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.1.4:

    12:30

    Мышь на страже компьютера:

    12:29

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.8.1:

    12:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2014:

    11:40

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:15

    Файловые обменники: eMule v.0.46c Final:

    10:50

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.10b:

    10:25

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.4:

    10:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2005 v.1.5.1.303:

    09:45

    Диагностика: OPN64 v.0.3.5:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4kus, AOpen и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    09:00

    IDC о рынке карманных компьютеров: спад продолжается:

    08:00

    Промышленный компьютер Nexcom NICE 3100:

    07:00

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