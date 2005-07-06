  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 июля 2005

    Cервер Acer Altos G5350 на базе AMD Opteron с двумя ядрами:

    23:24

    Freescale выпускает на рынок семейство 16-битных микроконтроллеров HCS12X:

    23:22

    Онлайновая музыка и спутниковое вещание не могут вытеснить старые привычки:

    23:17

    Lufthansa и Siemens Business Services опробуют систему биометрической регистрации пассажиров:

    19:30

    Вышла компактная версия звуковой платы Digigram VX222-Mic:

    17:00

    ALLIED TELESYN: первый мультипротокольный управляемый модульный медиаконвертер:

    15:48

    Корпорация Intel и компания Pет создали Центр серверной компетенции:

    15:37

    ZyXEL представляет линейку устройств для операторов связи:

    15:37

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.50 Final:

    15:00

    Экономичная и тихая серия дисков от Hitachi Travelstar 4K120:

    14:37

    Настройщики: Reg Organizer v.3.0 Final:

    14:35

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.2.1.0.14:

    14:10

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.9 Build 2900:

    13:45

    Dell представила новый коммуникационный модуль для PowerEdge 1855:

    13:37

    A8N32-SLI Premium: системная плата ASUS с поддержкой SLI 32х:

    13:23

    Настройщики: Registry Mechanic v.5.0:

    13:20

    Настройщики: Super Utilities v.5.1:

    12:55

    CanoScan 5400F и LiDE 60: пополнение семейства сканеров Canon:

    12:52

    Мыши от A4Tech и вообще:

    12:37

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.35:

    12:30

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.1:

    12:05

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.42:

    11:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.50 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.34:

    11:15

    Диагностика: Dr.Hardware 2005 v.6.5.0d:

    10:50

    Тестовые приложения: Fraps v.2.6.2:

    10:25

    Запись: Alcohol 120%/52% v.1.9.5.3105:

    10:05

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.6.3-pl1:

    09:45

    Мультимедиа: Audiograbber v.1.83 Special Edition:

    09:30

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.0.4:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 июля):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018