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    18 июля 2005

    Суперкомпьютер из Рочестера моделирует черные дыры:

    18:47

    Nemoptic запускает программу массового производства LCD следующего поколения:

    17:17

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    17:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Build 16:

    16:40

    Еврокомиссия расширяет диапазоны Wi-Fi:

    16:38

    Настройщики: nLite v.1.0 Beta 5:

    16:15

    Диагностика: TaskInfo v.6.1.1.152 Beta:

    15:50

    Диагностика: SIV 3.05:

    15:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.3 Build 848:

    15:00

    Тестовые приложения: IOzone Filesystem Benchmark v.3.247:

    14:35

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0r:

    14:10

    IC Insights: западный мир сдает свои позиции:

    14:06

    Philips осветит улицы светодиодами:

    14:06

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.52 Build 588:

    13:45

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.111.263:

    13:20

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.4.8.263:

    12:55

    Графические адаптеры Sparkle теперь поддерживают SLI:

    12:43

    Интернет и сети: Advanced HostMonitor v.5.38:

    12:30

    Тестовые приложения: Fraps v.2.6.3:

    12:05

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.6.0.0 Build 0717 R1:

    11:40

    Диагностика: CDCheck v.3.1.7.0:

    11:15

    Настройщики: NiBiTor v.2.3:

    10:50

    Обновление драйверов для контроллеров Promise:

    10:25

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.32:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 июля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 июля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 июля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 июля 2005 года):

    09:00

    Microsoft Windows Automotive 5.0: обновленная платформа Windows для автомобилей:

    03:44

    Новые MP3-проигрыватели Rollei: ea2020G, US-1GB и TS-1GB:

    01:00

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