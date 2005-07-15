  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 июля 2005

    LG.Philips LCD сообщает о результатах второго квартала:

    23:59

    ARM представляет самый мощный процессор семейства ARM11:

    23:57

    Не все RADEON X800 такие, какими их ожидают...:

    23:55

    Elpida 512 Мбит DRAM для мобильных телефонов 3G:

    23:48

    Фото дня: в нашей лаборатории — ниндзя и сегун:

    17:22

    Новые аксессуары Belkin: USB Anywhere, Tunetalk и TuneCommand:

    14:50

    Kingston повышает цены на DRAM, опережая рыночные тенденции:

    14:19

    Формат microSD принят, Sandisk предлагает первую 512-Мб карточку microSD:

    13:39

    Модули памяти OCZ PC-4800 Platinum Elite Edition:

    13:37

    Palm вернул себе имя:

    13:25

    Дверь для серверного шкафа с водяным охлаждением от Knurr:

    12:37

    Комплексная система контроля охладителей от Emerson:

    12:37

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.5 Final:

    11:40

    Мультимедиа: Macromedia Flash Player v.8.0 Public Beta:

    11:40

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB895658):

    11:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (июль 2005 года):

    10:50

    Чёрный бумер и воздушная подушка:

    10:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.0.5:

    10:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.7:

    10:05

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    09:45

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июля):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018