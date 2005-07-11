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    11 июля 2005

    Предложение панелей TFT LCD в четвертом квартале может превысить спрос?:

    23:42

    LM3658: зарядное устройство и схема управления питанием в одном корпусе:

    22:55

    Fujitsu Automation представляет робота-гуманоида:

    22:46

    Новая технология электронной микроскопии: ионные пучки вместо электронных:

    16:43

    Antec P180 – новый подход к охлаждению десктопа:

    15:37

    Утилиты: LuxRiot v.1.0.3.49r:

    15:00

    Toshiba вкладывает средства в разработку HVD:

    14:37

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.5.7.10:

    14:35

    Резервное копирование: Handy Backup v.4.8:

    14:10

    Intel: продвижение Pentium D на рынок серверов:

    14:10

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.53:

    13:45

    Google Earth – глобальная и живая карта:

    13:37

    Чипсетов Intel 845/865 по-прежнему не хватает, но SiS и VIA опять недовольны:

    13:33

    Genius: первая модель MP3-плеера:

    13:21

    Антивирусы: Avast! v.4.6.691:

    13:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.36.05:

    12:55

    IBM продолжает серию G5 двумя новыми линейками процессоров:

    12:37

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.2.4.127:

    12:30

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.8.12:

    12:05

    Настройщики: WINner Tweak SE2 v.3.1.2:

    11:40

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.12 Beta:

    11:15

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.24.7772:

    10:50

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.24:

    10:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.1 Beta 11:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 июля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 июля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 июля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 июля 2005 года):

    09:00

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