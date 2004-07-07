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    7 июля 2004

    NX Bit и цены на процессоры Intel: дополнительная информация:

    19:28

    SiS и XGI сообщают об увеличении заказов от Dell на графические чипсеты:

    18:38

    Memorex анонсирует Memorex D2, Double Layer 16X DVD привод:

    18:08

    XMS2 DDR 5300 Pro — новые модули Corsair:

    16:22

    DiMAGE Z3 и DiMAGE X50 — обновления модельного ряда KonicaMinolta:

    14:20

    Процессоры и чипсеты Intel: небольшое обновление:

    13:05

    FireFly: портативный накопитель SmartDisk емкостью 20 Гб:

    12:07

    Toshiba представила два 64-разрядных RISC-процессора с ядром TX99/H4:

    12:03

    SOHW-1213S — 12x DVD Dual Drive LiteOn:

    11:28

    ATI и NVIDIA увеличат заказы TSMC на новые графические процессоры:

    11:03

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, спотовые колеблются:

    10:15

    Conexant: низкий уровень продаж WLAN чипсетов — результат демпинга тайваньских поставщиков:

    10:09

    Infineon присоединилась к FlexRay и Autosar:

    09:51

    L70N: бюджетный 17-дюймовый ЖК-дисплей Hyundai:

    07:57

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