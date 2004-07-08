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    8 июля 2004

    Тестовые приложения: SPMark04:

    23:30

    Утилиты: Enterra Icon Keeper Deluxe:

    23:05

    Интернет и сети: LanShutDown v.3.0:

    22:40

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2004.SP2 v.7.9.131:

    22:15

    Мультимедиа: MagicScore Maestro v.3.8:

    21:50

    Утилиты: MicroOLAP Database Designer for MySQL v.1.0:

    21:25

    FTP-серверы: Serv-U v.5.1.0.0:

    21:00

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R330 07.07.2004:

    20:35

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.35:

    20:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.623 Beta:

    19:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.22a Beta:

    19:20

    Настройщики: WinBoost v.4.84:

    18:55

    Утилиты: UltraISO v.7.2 SR-1:

    18:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.12 Beta 7:

    18:05

    ECS готовит системные платы на Grantsdale, но с AGP 8x и DDR SDRAM:

    17:49

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.0 Beta 4:

    17:40

    Безопасность: Tiny Personal Firewall v.6.0.90:

    17:15

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.60.01:

    16:50

    Кредиторы Hynix одобряют план строительства фабрики в Китае:

    16:46

    Интернет и сети: Save Flash v.2.4:

    16:25

    Общение в сети: mIRC v.6.16:

    16:00

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.7 (Win2k/XP):

    15:35

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.12:

    15:10

    Тайваньские разочарования: DDR2 и поставки системных плат:

    14:56

    Утилиты: DVDIdle v.5.12:

    14:45

    Настройщики: Tweak FX v.6.50 Final:

    14:20

    Настройщики: Registry Mechanic v.3.0.2.36:

    13:55

    Безопасность: pcInternet Patrol v.3.1 Build 1:

    13:30

    Веб-браузеры: Opera v.7.52 Final:

    13:05

    Crucial анонсировала свой вариант карты на RADEON X800 Pro:

    12:57

    Кодеки: ACE Mega CodecS Pack v.6.01:

    12:40

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.2.3.0:

    12:15

    Intel: расширение линейки LGA775 Celeron D, готовность к продажам трехдиапазонных WLAN-модулей:

    12:05

    Мультимедиа: ChrisTV v.3.80:

    11:50

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    11:25

    D-P100U2/UC: 100-Гб портативный накопитель Buffalo:

    11:11

    Неофициальные драйверы для чипсетов nForce 1/2/3:

    11:05

    Под анонс начала поставок iPod mini Gartner называет портативные устройства угрозой LAN:

    10:59

    Обновление прошивок для приводов BenQ, Samsung и Sony:

    10:45

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:30

    Endura LS855 — microATX плата Radysis под Pentium M 745:

    10:26

    Новые версии BIOS для видеокарт Leadtek Winfast:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июля):

    10:00

    Двухслойные DVD Verbatim появятся в России в последней декаде июля:

    07:43

    NVIDIA nForce 4: спецификации и первые фотографии:

    03:42

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